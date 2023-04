Infuso eccitante del Sudamerica - Cruciverba

Il mate o matè (in spagnolo mate, in portoghese chimarrão, in portoghese arcaico balsabarrio) è una bevanda ricavata dall'infusione di foglie di erba mate (nome scientifico: Ilex paraguariensis; in spagnolo yerba mate o semplicemente yerba; erva-mate in portoghese), una pianta originaria del Sudamerica. Seguendo lo stesso procedimento del tè, la yerba mate è essiccata, tagliata e sminuzzata. Il suo sapore si sposa tanto ...

Il mate o matè (in spagnolo mate, in portoghese chimarrão, in portoghese arcaico balsabarrio) è una bevanda ricavata dall'infusione di foglie di erba mate (nome scientifico: Ilex paraguariensis; in spagnolo yerba mate o semplicemente yerba; erva-mate in portoghese), una pianta originaria del Sudamerica. Seguendo lo stesso procedimento del tè, la yerba mate è essiccata, tagliata e sminuzzata. Il suo sapore si sposa tanto con cibi dolci, quanto con quelli salati. Tradizionalmente questa infusione si beve calda.