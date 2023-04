Li esporta la Sicilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li esporta la Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AGRUMI

Significato/Curiosita : Li esporta la Sicilia La Sicilia ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/si'ilja/; Sicilia in siciliano, Sclia in galloitalico di Sicilia, Siçillja in arbëresh, Sea in neogreco), ufficialmente denominata Regione Siciliana, è una regione italiana autonoma a statuto speciale di 4 802 016 abitanti, con capoluogo Palermo. Con il termine agrumi si intendono le piante coltivate appartenenti al genere Citrus della sottofamiglia Aurantioideae (famiglia delle Rutaceae) e i loro frutti. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 aprile 2023

