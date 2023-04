Elaborano la propoli - Cruciverba

La pròpoli (Queste informazioni non sono comprovate da fonti attendibili.">altre volte chiamata al maschile o anche pròpolis, forma greco-latina originaria utilizzata in altre lingue e imitata in italiano) è una sostanza resinosa che le api raccolgono dalle gemme e dalla corteccia delle piante. Si tratta quindi di una sostanza di origine prettamente vegetale anche se le api, dopo il raccolto, la elaborano con l'aggiunta di cera, polline ed enzimi prodotti dal loro stesso ...

Sigle

Active Pharmaceutical Ingredients and Intermediates – principi attivi e prodotti intermedi per l'industria farmaceutica e cosmetica

Aliquote di primo intervento – unità antiterrorismo dell'Arma dei carabinieri. Vedi: Articolo CESI-Italia e Osservatorio Terrorismo

Codici

API – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Apiay (Colombia)

api – codice ISO 639-3 della lingua apiaká

Mitologia

Mitologia greca

Api (o Apis ) – personaggio della mitologia greca. Figlio di Foroneo, re di Argo e tiranno del Peloponneso

Altre mitologie

Api – divinità della mitologia egizia sotto forma di toro

Zoologia