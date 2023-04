Dolo senza pari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dolo senza pari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : DL

Significato/Curiosita : Dolo senza pari Il dolo, nell'ordinamento giuridico italiano, indica generalmente la volontà cosciente di una persona, estricantesi in una modalità di condotta, caratterizzata dall'arrecare danno altrui. Sigle Datalink – livello dell'architettura di rete basata sul modello ISO/OSI per l'interconnessione di sistemi aperti

– livello dell'architettura di rete basata sul modello ISO/OSI per l'interconnessione di sistemi aperti Decreto-legge – atto normativo di carattere provvisorio dell'ordinamento giuridico italiano avente forza di legge

– atto normativo di carattere provvisorio dell'ordinamento giuridico italiano avente forza di legge Defensive lineman – ruolo del football americano

– ruolo del football americano Démocratie libérale – partito politico francese

– partito politico francese Democrazia del Lavoro – partito politico italiano

– partito politico italiano Democrazia è Libertà - La Margherita – partito politico italiano

– partito politico italiano Deposito locomotive – impianto ferroviario al quale sono assegnate le locomotive, le automotrici ed eventualmente altri mezzi

– impianto ferroviario al quale sono assegnate le locomotive, le automotrici ed eventualmente altri mezzi Deputy lieutenant – titolo del Regno Unito

– titolo del Regno Unito Dual Layer – doppio strato

– doppio strato Limite di rivelabilità ( Detection limit ) – nell'analisi chimica, il valore misurato per il quale la probabilità di dichiarare erroneamente l'assenza di una componente costituente un materiale è ß, essendo data la probabilità a di dichiarare erroneamente la sua presenza

( ) – nell'analisi chimica, il valore misurato per il quale la probabilità di dichiarare erroneamente l'assenza di una componente costituente un materiale è ß, essendo data la probabilità a di dichiarare erroneamente la sua presenza Direttore dei lavori – figura professionale scelta dal committente, in base alle opere da eseguire e al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti per l'esecuzione di tali opere con lo scopo di seguire l'andamento regolare del cantiere Codici DL – codice vettore IATA della Delta Air Lines

– codice vettore IATA della Delta Air Lines DL – codice ISO 3166-2:AL del Distretto di Delvina (Albania)

– codice ISO 3166-2:AL del Distretto di Delvina (Albania) DL – codice ISO 3166-2:GN di Dalaba (Guinea)

– codice ISO 3166-2:GN di Dalaba (Guinea) DL – codice ISO 3166-2:IE della contea di Donegal (Repubblica d'Irlanda)

– codice ISO 3166-2:IE della contea di Donegal (Repubblica d'Irlanda) DL – codice ISO 3166-2:IN di Delhi (India) Informatica <dl>...</dl> – elemento HTML che crea un elenco di definizioni

– elemento HTML che crea un elenco di definizioni Logica descrittiva (DL) – famiglia di formalismi utilizzati per rappresentare la conoscenza in un dominio di applicazione Altro dl – simbolo SI del decilitro

– simbolo SI del decilitro DL – targa automobilistica di Deutschlandberg (Austria)

– targa automobilistica di Deutschlandberg (Austria) DL – targa automobilistica di Döbelin (Germania)

– targa automobilistica di Döbelin (Germania) DL – targa automobilistica di Sangihe (Indonesia)

– targa automobilistica di Sangihe (Indonesia) DL – targa automobilistica della città di Legnica (Polonia)

– targa automobilistica della città di Legnica (Polonia) DL – cinquecentocinquanta nel sistema di numerazione romano Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «DL» Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 aprile 2023

