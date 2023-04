Si dice per orecchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice per orecchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OTO

Significato/Curiosita : Si dice per orecchio L'Orecchio di Dionisio (o Orecchio di Dionigi) è una grotta artificiale che si trova nell'antica cava di pietra detta latomia del Paradiso, sotto il Teatro Greco di Siracusa. Scavata nel calcare, è alta circa 23 m, larga dai 5 agli 11 m e si sviluppa in profondità per 65 m, con un andamento a S che lo rende anche un luogo di amplificazione acustica dei suoni. La OTO Melara è stata una società controllata da Leonardo attiva nel campo della difesa e fondata a La Spezia; la sede centrale è situata a Roma e sedi operative sono a La Spezia e Brescia, unita in un'unica divisione con la Whitehead Sistemi Subacquei di Livorno. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 aprile 2023

