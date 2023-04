Le consonanti in Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le consonanti in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TL

Significato/Curiosita : Le consonanti in Italia In fonetica articolatoria, una consonante è un fono che ha come realizzazione prevalente un contoide. La parola «consonante» proviene dal latino consonans (sottinteso littera, «lettera»), che significa letteralmente "suona con" o "suona insieme". Il termine sta infatti a indicare che questo suono può essere pronunciato solo in appoggio e con l'aiuto di una vocale. Mentre quest'ultima è un suono che viene prodotto senza che all'aria espiratoria emessa dai polmoni vengano ... Chimica Tl – simbolo chimico del tallio

TL – termoluminescenza Codici TL – codice vettore IATA di Trans Mediterranean Airways

TL – codice FIPS 10-4 di Tokelau

tl – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua tagalog

TL – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Timor Est

TL – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Tulcea (Romania) Informatica .tl – dominio di primo livello di Timor Est Sport TL – tecnica libera nello sci di fondo Altro Tl – simbolo del teralitro Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Tl» Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 aprile 2023

