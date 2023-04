Come il tonno in scatola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come il tonno in scatola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SOTTOLIO

Significato/Curiosita : Come il tonno in scatola Il tonno in scatola è una conserva alimentare ittica, generalmente prodotta a livello industriale, il cui consumo è largamente diffuso nel mondo. La Vini Zabù, nota in passato come ISD, Farnese, Vini Fantini, Southeast, Wilier Triestina e Neri Sottoli, era una squadra italiana di ciclismo su strada maschile attiva nel professionismo dal 2009 al 2021 con licenza di UCI Professional/ProTeam. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Come il tonno in scatola : come; tonno; scatola; come un mulinello d acqua; come dire lei; Duri come certi colletti; Un prefisso come arci; Un moralista come Catone il Vecchio; Parte pregiata della pancia del tonno ; Lo è tanto il tonno quanto il merlo; È detto anche tonno bianco; Fase cruenta della pesca del tonno ; Pesce che somiglia a un tonno in miniatura; scatola musicale automatica fra; La scatola sugli aerei; Pesciolini inscatola ti; Una scatola musicale; I pomodori in scatola ;