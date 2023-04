Chi la dà, prende parte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi la dà, prende parte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ADESIONE

Significato/Curiosita : Chi la da prende parte Loredana Del Santo, detta Lory (Povegliano Veronese, 28 settembre 1958), è un personaggio televisivo, attrice, regista, fotografa, ex modella e showgirl italiana. In chimica e in fisica l'adesione è l'insieme dei fenomeni fisico-chimici che si producono nell'attrazione molecolare tra due materiali di natura differente posti a contatto. Mentre il termine "adesione" fa riferimento all'azione di attrazione tra molecole di tipo differente, il termine "coesione" fa riferimento all'azione di attrazione tra molecole di tipo uguale. Entrambe le forze hanno natura elettrostatica. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Chi la dà, prende parte : prende; parte; Comprende anche il Lazio; Lo si butta per prende re; Comprende derivate e integrali; L assume l intraprende nte; Si prende per il collo; Si diparte dal tronco; Una frazione del Giro con parte nze scaglionate; Bagna una parte della Sicilia; Epoca geologica che fa parte del quaternario; Le vocali in parte ; Cerca altre Definizioni