Cambiano la forza in norma - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : NM

Significato/Curiosita : Cambiano la forza in norma Con pandemia di COVID-19 in Italia si fa riferimento alla diffusione in Italia della malattia infettiva COVID-19 in corso dal gennaio 2020. Sigle Nautical mile – miglio nautico

– miglio nautico Numero metrico – unità di misura del filato indica la lunghezza corrispondente ad un grammo di filato (metri/grammi) Codici NM – codice vettore IATA di Air Madrid e Mount Cook Airline

NM – codice ISO 3166-2:CF di Nana-Mambéré (Repubblica Centrafricana)

NM – codice ISO 3166-2:US del Nuovo Messico (Stati Uniti) Altro nm – acronimo dell'espressione inglese not much ("non molto") o never mind ("non importa") in uso nelle chat

("non molto") o ("non importa") in uso nelle chat nm – simbolo del nanometro

N m o N·m – simbolo del newton per metro

NM – Nuovo Messico

NM – targa automobilistica di Neumarkt (Germania)

NM – targa automobilistica di Salonicco (Grecia)

NM – targa automobilistica di Nové Mesto nad Váhom (Slovacchia)

NM – targa automobilistica di Novo mesto (Slovenia)

