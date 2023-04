Breve articolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Breve articolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

ART

Significato/Curiosita : Breve articolo Nel giornalismo, un articolo è un testo destinato alla pubblicazione in un giornale, una rivista o qualsiasi altro mezzo d'informazione. Il termine sta a indicare che è relativamente breve e concorre insieme con altri articoli a formare un determinato numero di una pubblicazione. Ogni articolo è quasi sempre firmato o siglato dal suo autore ed è individuato da un titolo. Nel gergo giornalistico viene familiarmente chiamato "pezzo". In ambito giornalistico sono incaricati della stesura ... Autorità di regolazione dei trasporti (ART) – autorità amministrativa indipendente italiana di regolazione e garanzia, con sede a Torino

(ART) – autorità amministrativa indipendente italiana di regolazione e garanzia, con sede a Torino art – Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua artificiale

– Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua artificiale Art. , in diritto, abbreviazione di articolo

, in diritto, abbreviazione di articolo Art – Run-time system per sistemi operativi Android

– Run-time system per sistemi operativi Android Art – album di Art Farmer del 1961

– album di Art Farmer del 1961 Art – commedia teatrale scritta alla fine degli anni ottanta da Yasmina Reza

– commedia teatrale scritta alla fine degli anni ottanta da Yasmina Reza Art – comunità non incorporata statunitense della contea di Mason in Texas

– comunità non incorporata statunitense della contea di Mason in Texas Air Reserve Technician o Army Reserve Technician – nucleo di capi, manager, operatori, pianificatori e addestratori dell'aeronautica statunitense in uniforme a tempo pieno in quella che è nota come Air Reserve Component (ARC) dell'Aeronautica degli Stati Uniti

Arnaud Art – astista belga

