Il bersaglio di Guglielmo Tell - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : MELA

Significato/Curiosita : Il bersaglio di Guglielmo Tell Guglielmo Tell fu un leggendario eroe svizzero che sarebbe vissuto tra la fine del XIII e il XIV secolo e la cui reale esistenza storica è ancora oggetto di disputa. La mela (dal latino malum) è il falso frutto del melo (Malus domestica), infatti, il vero frutto è il torsolo. Il melo ha origine in Asia centrale (attuale Kazakistan) e l'evoluzione dei meli botanici risalirebbe al Neolitico. La specie è presente in Italia nominalmente con circa 2000 varietà, ma la definizione più precisa è difficile data la sovrapposizione storica delle denominazioni, e le specie estinte o irreperibili. Il termine "mela" deriva dal latino tardo melum (dal greco antico µ, leggi mèlon) per il classico malum, a sua volta derivante dal dorico µ, leggi màlon. Il termine potrebbe essere messo in relazione con la radice indoeuropea *mal - dal significato di "essere molle", "dolce", ed avere forse un legame con "malva" e "miele". Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 aprile 2023

