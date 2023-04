Bagna Colonia - Cruciverba

L'isola dei Conigli (ìsula dî Cunigghi in siciliano) è un'isola italiana appartenente all'arcipelago delle isole Pelagie, in Sicilia. L'isolotto, di 4,4 ettari, riserva naturale protetta, si trova all'interno di una baia eletta dagli utenti di TripAdvisor, nell'ambito dei Premi Travellers' Choice, la spiaggia più bella al mondo nel 2013, la spiaggia più bella d'Europa nel 2014, 2015 e 2019.

Il Reno (in tedesco Rhein; in alemanno Rhy; in romancio Rein; in francese Rhin; in olandese Rijn), con 1326 km è uno dei fiumi più lunghi d'Europa. Il suo nome deriva da una radice celtica, ma ancor prima indoeuropea. L'origine indoeuropea del termine trova conferma nel greco antico, in cui il verbo (traslitterato rheo) ha proprio il suddetto significato.