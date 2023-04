Fu un applaudito Arnoldo - Cruciverba

Il talento di Mr. C (The Unbearable Weight of Massive Talent) è un film del 2022 diretto da Tom Gormican. L'opera ha come protagonista Nicolas Cage, il quale porta in scena una versione parodistica di se stesso.

Arnoldo Foà (Ferrara, 24 gennaio 1916 – Roma, 11 gennaio 2014) è stato un attore, regista teatrale, doppiatore, cantante e scrittore italiano.