Alti carmi - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : ODI

Significato/Curiosita : Alti carmi Presso i Greci e i Romani, il simposio era quella pratica conviviale (da cui anche chiamato convivio), che faceva seguito al banchetto, durante la quale i commensali bevevano secondo le prescrizioni del simposiarca, intonavano canti conviviali (skólia), si dedicavano a intrattenimenti di vario genere (recita di carmi, danze, conversazioni, giochi ecc.). Le Odi barbare di Giosuè Carducci sono una raccolta di cinquanta liriche scritte tra il 1873 e il 1893. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 aprile 2023

