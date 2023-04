Si rivolta in padella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si rivolta in padella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FRITTATA

Immagini o altri file su yponomeuta padella wikispecies contiene informazioni su yponomeuta padella scheda su yponomeuta padella dell'enciclopedia agronomica... Parola "frittata" indica una qualsiasi preparazione a base di uova che, dopo essere state frullate o sbattute, vengono cotte in padella. frittata pasquale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 aprile 2023

