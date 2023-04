Organizzazione Mondiale della Sanità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organizzazione Mondiale della Sanità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OMS

Significato/Curiosita : Organizzazione mondiale della sanita

L'organizzazione mondiale della sanità (oms; in inglese world health organization, who) è un istituto specializzato dell'onu per la salute. è stata istituita... oms – comune dei pirenei orientali (francia) organizzazione mondiale della sanità – agenzia dell'onu per la salute officine meccaniche della stanga –... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 aprile 2023

