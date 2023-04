Liquefatto al forno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Liquefatto al forno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FUSO

Significato/Curiosita : Liquefatto al forno

Trasformazione austeno/perlitica richiede che il materiale sia tenuto in forno per tempi lunghissimi, industrialmente insostenibili. d'altra parte, le... Zona di un fuso orario, consentono di impostare gli orologi di una regione o di uno stato sull'ora solare media del meridiano centrale del fuso in cui la...