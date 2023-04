Diffusione, che può essere di luce o di calore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diffusione, che può essere di luce o di calore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : IRRADIAZIONE

Significato/Curiosita : Diffusione che puo essere di luce o di calore

Fenomeni che più comunemente influenzano o impediscono la trasmissione della luce attraverso la materia sono: l'assorbimento, la diffusione (scattering)... Ridurre il rischio di danno polmonare indotto da radiazioni. le dosi di irradiazione corporea totale utilizzata nel trapianto di midollo osseo in genere vanno... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 aprile 2023

