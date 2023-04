L antica Troia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L antica Troia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ILIO

Significato/Curiosita : L antica troia

(in greco antico: paµ, príamos; in latino: priamus) è un personaggio della mitologia greca. fu il re di troia durante la guerra di troia e morì nella... ilio – altro nome dell'antica città di troia ilio – osso del bacino ilion ( ) – comune greco ìlio o ilio – nome proprio di persona italiano maschile... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 aprile 2023

