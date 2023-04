A volte è quello che offende - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A volte è quello che offende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TONO

Significato/Curiosita : A volte e quello che offende

Il termine tono deriva dal greco antico t (tonos, dal verbo te ovvero teino, allungarsi), può avere diversi significati: tono – in pittura è un...

