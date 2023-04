Vantaggio, utilità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vantaggio, utilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GUADAGNO

Significato/Curiosita : Vantaggio utilita

Un vantaggio per il fondo, tale vantaggio non deve essere maggiore di un quarto dell'indennizzo. per l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità possono... (en) francesca guadagno, su musicbrainz, metabrainz foundation. (en) francesca guadagno, su anime news network. (en) francesca guadagno, su myanimelist...