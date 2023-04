Una frazione del Giro con partenze scaglionate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una frazione del Giro con partenze scaglionate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CRONOTAPPA

Significato/Curiosita : Una frazione del giro con partenze scaglionate

Cui i corridori partono scaglionati e la classifica viene stilata in base al tempo impiegato da ognuno. si corre con partenza in linea la maggior parte... Di papa, passando per rocca priora, per un totale di 35 chilometri. la cronotappa venne vinta da fausto coppi (che alla fine risulterà vincitore del giro)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Una frazione del Giro con partenze scaglionate : frazione; giro; partenze; scaglionate; Una frazione di Genova; Una frazione del set; La frazione di Busseto in cui nacque Verdi; Un infrazione calcistica; Partecipano ad una frazione della staffetta mista di nuoto; Breve giro turistico; Sottile presa in giro ; giro su se stessi; L ultimo giro della Terra; Il Danilo vincitore del giro d Italia 2007; Le partenze dei siluri; Le partenze fulminee dei corridori; Regola arrivi e partenze ; Le partenze letterarie; Regola gli arrivi e le partenze ; Cerca altre Definizioni