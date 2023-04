Theresa, ex premier inglese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Theresa, ex premier inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MAY

Significato/Curiosita : Theresa ex premier inglese

Segretario di stato per gli affari esteri e del commonwealth nel governo di theresa may. in disaccordo con lei sulla condotta della brexit, si è dimesso il... may – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di mangrove cay (bahamas) may – codice iso 639-2 alpha-3 della lingua malese francia may-en-multien...