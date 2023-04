Testa coronata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Testa coronata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RE

Significato/Curiosita : Testa coronata

testa di cristo coronato di spine – dipinto a olio su tavola (36,8x29,2 cm) di cima da conegliano. testa di cristo coronato di spine – dipinto di aelbrecht... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi re (disambigua). quello di re (dal latino: rex) è un titolo diffuso nei paesi di lingua latina... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Testa coronata : testa; coronata; Sono in testa agli artigieri; In testa al nuotatore; In testa all aeroplano; Calò alla testa degli Unni; Scaldarsi... la testa ; Prima di homo indica l immagine di Cristo coronata di spine; Cerca altre Definizioni