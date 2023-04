Un terzo di trenta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un terzo di trenta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TR

Significato/Curiosita : Un terzo di trenta

Vedi trento (disambigua). trento (afi: /'trnto/ o /'trento/, ascolta[·info]; trènt in dialetto trentino, trént in dialetto roveretano, trënt in ladino... tr – codice vettore iata di tiger airways tr – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua turca tr – codice iso 3166-1 alpha-2 della turchia tr – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 aprile 2023

Un terzo di Olanda; Roger _: fu il terzo agente 007 dello schermo; Un terzo di verità; Un terzo di undici; Roger __: è stato il terzo agente 007 dello schermo; Sono trenta tré in uno scioglilingua; Nasce in val trenta ; Sono trenta tré in un noto scioglilingua; Periodi di trenta giorni... o poco meno; trenta per cento;