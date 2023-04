Sono citati spesso con i Bot - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono citati spesso con i Bot. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CCT

Significato/Curiosita : Sono citati spesso con i bot

Alcuni dettagli. molti personaggi del mondo dc fanno delle apparizioni e sono citati negli sfondi. a differenza della precedente, questa serie dà una sbirciata... Le curve di trasformazione anisoterma, dette anche curve cct (dall'inglese continuous cooling transformation, ovvero trasformazione a raffreddamento continuo)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 aprile 2023

