Riveste la superficie articolare delle ossa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riveste la superficie articolare delle ossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CARTILAGINE

Significato/Curiosita : Riveste la superficie articolare delle ossa

la cartilagine articolare riveste le superfici articolari. in genere si tratta di cartilagine ialina, lucida e levigata per permettere lo scorrimento... Corporeo (cartilagine di coniugazione), le quali successivamente verranno mineralizzate e sostituite da tessuto osseo. nell'adulto la cartilagine permane... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 aprile 2023

