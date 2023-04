Rettificare una registrazione contabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rettificare una registrazione contabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STORNARE

Significato/Curiosita : Rettificare una registrazione contabile

Quindi soltanto per rettificare le dichiarazioni risultate irregolari o nel caso di omessa presentazione delle stesse. si tratta di una tipica attività amministrativa... Cercando l'area naturale protetta in puglia, vedi riserva naturale stornara. stornara (sturnere in dialetto stornarese) è un comune italiano di 5 796 abitanti...