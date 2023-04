Da quello di marmo si può ottenere una statua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Da quello di marmo si può ottenere una statua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BLOCCO

Significato/Curiosita : Da quello di marmo si puo ottenere una statua

Viene considerato il più grande scultore di tutti i tempi, capace di dare perfezione e grazia al marmo e capace di eguagliare e superare lo splendore antico... blocco navale – azione di guerra blocco atrioventricolare blocco atrioventricolare di i grado blocco atrioventricolare di ii grado blocco atrioventricolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 aprile 2023

