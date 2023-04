Può essere sanguigno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere sanguigno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VASO

Significato/Curiosita : Puo essere sanguigno

Potrebbero non essere accurate. i contenuti hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. il gruppo sanguigno è una delle... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi vaso (disambigua). un vaso è un contenitore aperto, usato per liquidi, solidi, o a scopo decorativo...