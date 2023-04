Si può dare solamente al re - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può dare solamente al re. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SCACCO MATTO

Significato/Curiosita : Si puo dare solamente al re

Negli scacchi, per finale di torre si intende un finale in cui, oltre ai due re, siano rimasti sulla scacchiera solamente delle torri di uno o entrambi gli... Significati, vedi scacco matto (disambigua). scacco matto (frequentemente abbreviato in matto) è una situazione del gioco degli scacchi (e di altri giochi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 aprile 2023

