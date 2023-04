Pubblicare di nuovo un opera letteraria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pubblicare di nuovo un opera letteraria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RIEDITARE

Significato/Curiosita : Pubblicare di nuovo un opera letteraria

letteraria di alessandro manzoni viene fatto risalire al xix secolo. del corpus letterario di manzoni si dà qui di seguito conto singolarmente, opera... Aver conosciuto il designer ungherese a new york, lo aveva convinto a rieditare la sedia tubolare. quando gavina seppe che kandinskij aveva chiesto che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Pubblicare di nuovo un opera letteraria : pubblicare; nuovo; opera; letteraria; pubblicare ... online; pubblicare Online sui social; Sito personale in cui pubblicare filmati periodici; pubblicare una rivista; pubblicare di nuovo un opera letteraria; Il servizio postale che permette di ricevere la corrispondenza ad un nuovo indirizzo; Il quinto libro del nuovo Testamento; Rimettere a nuovo un libro; Contiene Antico e nuovo Testamento; nuovo Testamento; Le prime due in opera ; opera di Senofonte; opera no in sala macchine; La narcosi pre-opera toria; opera no nella sala macchine; La corrente letteraria in cui eccelse Zola; La corrente letteraria di Kerouac e Ginsberg; Una mordace frusta letteraria ; Riassunto di un opera letteraria ; Priva letteraria mente; Cerca altre Definizioni