Nota attrice teatrale italiana - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : LIA TANZI

Significato/Curiosita : Nota attrice teatrale italiana

Donatello e il nastro d'argento come migliore attrice non protagonista per il film pane e tulipani. è inoltre nota per la lunga collaborazione artistica avuta... lia tanzi (buenos aires, 3 novembre 1948) è un'attrice italiana. nata in argentina da genitori italiani, lia è andata ad abitare a parma ancora piccola... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 aprile 2023

