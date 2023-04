Native di Bucarest - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Native di Bucarest. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ROMENE

Significato/Curiosita : Native di bucarest

Chris avram (bucarest, 28 agosto 1931 – roma, 10 gennaio 1989) è stato un attore rumeno. nativo di bucarest, in romania, dopo aver girato da giovane alcune... Moldavia. le altre tre lingue, anche note per la loro posizione come lingue romene sub-danubiane, sono parlate come lingue minoritarie (più o meno riconosciute...