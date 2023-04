Il mobile che si affianca ad un altro mobile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mobile che si affianca ad un altro mobile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COMODINO

Significato/Curiosita : Il mobile che si affianca ad un altro mobile

Amministrazione, nell'esercizio di un potere ablatorio, sottrae al privato, in via temporanea o definitiva, il godimento di un bene, mobile o immobile, a motivo del... Di arredamento, vedi comodino (mobile). il comodino del teatro "la fenice" di venezia in una illustrazione del 1837. il comodino è un velario in tela... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Il mobile che si affianca ad un altro mobile : mobile; affianca; altro; mobile; Dare un immobile per un certo tempo; Automobile Club d Italia; mobile da salotto; Un mobile trasformabile; È mobile nell ascensore; Il carrozzino che certe volte la affianca ; Il paggio... che affianca il conduttore TV; affianca lo scrittore; affianca il pilota nel rally automobilistico; In una trasmissione tv si affianca vano alle pupe; Rimandare ad altro tempo; Tutt altro che astratto; Tutt altro che collinosa; Io, in un altro caso; altro nome del gasolio; Dare un immobile per un certo tempo; Automobile Club d Italia; mobile da salotto; Un mobile trasformabile; È mobile nell ascensore; Cerca altre Definizioni