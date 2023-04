Manoscritto in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Manoscritto in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : MS

Significato/Curiosita : Manoscritto in breve

Un manoscritto (dal latino manu scriptus, cioè "scritto a mano", abbreviato in inventari e cataloghi come ms. al singolare e mss. al plurale) è un qualsiasi... Bibliografici) ms – codice vettore iata di egypt air ms – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua malese ms – codice iso 3166-1 alpha-2 di montserrat ms – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Manoscritto in breve : manoscritto; breve; Un manoscritto di Leonardo; Riproduzione di un manoscritto mediante un procedimento di stampa a secco; manoscritto non originale, copiato; Antico manoscritto che riunisce più carte; Compì un breve volo; breve giro turistico; La durata della laurea breve ; Guidatore breve ttato; Numero in breve ; Cerca altre Definizioni