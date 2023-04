Maddalena, ex-velina di Striscia la notizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Maddalena, ex-velina di Striscia la notizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CORVAGLIA

Significato/Curiosita : Maddalena ex-velina di striscia la notizia

striscia la notizia è un programma televisivo italiano di genere investigativo e satirico ideato da antonio ricci. auto-definitosi telegiornale satirico... Maddalena corvaglia (galatina, 12 gennaio 1980) è una conduttrice televisiva e showgirl italiana. nata a galatina, è originaria di presicce, località... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 aprile 2023

