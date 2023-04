Intreccio romanzesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intreccio romanzesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TRAMA

Significato/Curiosita : Intreccio romanzesco

Giovanni tenorio del 1735 fino a giustino del 1738. in questo periodo intrecciò una burrascosa relazione con l'attrice passalacqua. successivamente, seguendo... trama – in narratologia, genericamente l'insieme degli eventi più importanti contenuti in un'opera narrativa trama – insieme di fili che concorrono nel...