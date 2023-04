Idem in due lettere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Idem in due lettere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ID

Significato/Curiosita : Idem in due lettere

Ne bis in idem è una locuzione latina che tradotta alla lettera significa «non due volte per la medesima cosa». si tratta di un brocardo che esprime un... Database id software – sviluppatore di videogiochi id – comando di unix id – album dell'equipe 84 id. – abbreviazione del latino idem, lo stesso id – in psicologia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Idem in due lettere : idem; lettere; Si contano nelle epidem ie; Il punto dal quale si diffonde un epidem ia; Causa gravissime epidem ie; Un indice da epidem ie; Grave malattia epidem ica; Nome formato dalle lettere iniziali di più parole; Due lettere estreme; Le prime lettere di Olga; L Ortis delle famose ultime lettere ; E per conoscenza in tre lettere ; Cerca altre Definizioni