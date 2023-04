Corrono paralleli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corrono paralleli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BINARI

Significato/Curiosita : Corrono paralleli

Il rio de la misericordia è uno dei rii che corrono paralleli nel sestiere di cannaregio. prende il nome dalla scuola grande della misericordia che si... binari – film del 1996, diretto da carlotta cerquetti binari – specie aliena che compare nella serie televisiva star trek: the next generation binario...

