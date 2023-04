Chi non molla, dimostra di averne molta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi non molla, dimostra di averne molta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GRINTA

Significato/Curiosita : Chi non molla dimostra di averne molta

L'otturatore è mobile (quindi non è vincolato ed è libero di arretrare) ed è tenuto in chiusura solamente dall'azione di una molla di recupero che lo tiene spinto... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi il grinta (disambigua). il grinta (true grit) è un film western diretto dal regista henry hathaway... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 aprile 2023

