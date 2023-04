Cambiano i forti in furbi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiano i forti in furbi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : UB

Significato/Curiosita : Cambiano i forti in furbi

Psicopatici in quanto si è scoperto che tentano di diventare più furbi e più capaci nel nascondere il proprio comportamento. è stato suggerito che i tradizionali... Agenzia di spionaggio polacca ub – codice vettore iata di myanmar airways ub – personaggio di dragon ball ub – città della serbia ub – fiume della serbia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 aprile 2023

