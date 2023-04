È bene non farlo ad occhi aperti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È bene non farlo ad occhi aperti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SOGNARE

Significato/Curiosita : E bene non farlo ad occhi aperti

Altre risposte alla domanda : È bene non farlo ad occhi aperti : bene; farlo; occhi; aperti; Lo era un bene non sottoposto a oneri e vincoli feudali; Recipiente di legno che sta bene in cantina; Il centro bene ssere di molti alberghi; Non sta bene ; È bene per gli Spagnoli; Riesce a farlo chi ce la mette tutta; Bisogna farlo durante la tregua: __ il fuoco; La glossofobia è la paura di farlo in pubblico; È bene farlo con l oste; L indiscreto non riesce a non farlo ; Esaminata con gli occhi ; È situato nell articolazione del ginocchi o; Una cartilagine del ginocchi o; Usa i tarocchi per chi vuole conoscere il futuro; Uccello il cui occhi o è ben noto ai pedicure; L illuso li fa a occhi aperti ; È opportuno non farlo a occhi aperti ; Il fiume di Montaperti ; Vedono se sono aperti ; Si può fare sia ad occhi chiusi che aperti ; Cerca altre Definizioni