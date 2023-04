Assoluta inefficacia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assoluta inefficacia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INANITÀ

Significato/Curiosita : Assoluta inefficacia

Oggetto di un attacco, lasciando poi – come sempre avveniva – al comando assoluta libertà d'iniziativa, e di preparare l'operazione con le modalità ritenute... Se lo sono fatto. e molti si sono dissociati, cioè hanno riconosciuto l'inanità dei loro ideali. è stato un modo dignitoso di far sapere che sono consapevoli... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Assoluta inefficacia : assoluta; inefficacia; Così sono i cani assoluta mente non mordaci; L atmosfera assoluta in breve; assoluta mente cretino; assoluta supremazia di uno Stato; Come il secret assoluta mente segreto; Totale inefficacia ; Cerca altre Definizioni