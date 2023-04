Si assegna alla Mostra cinematografica di Venezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si assegna alla Mostra cinematografica di Venezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LEONE D ORO

Significato/Curiosita : Si assegna alla mostra cinematografica di venezia

La mostra internazionale d'arte cinematografica (chiamata comunemente ma impropriamente mostra del cinema di venezia) è il festival cinematografico che... Il leone d'oro alla carriera è un premio che viene assegnato all'interno della mostra internazionale d'arte cinematografica di venezia a personalità del... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 aprile 2023

