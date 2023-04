Alture siriane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alture siriane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GOLAN

Significato/Curiosita : Alture siriane

Nello stesso territorio. famiglie siriane separate che non possono riunirsi né tantomeno incontrarsi. nel 2005 le alture del golan avevano una popolazione... Le alture del golan (in ebraico: ; in arabo: , al-jawlan) sono un altopiano montuoso, dell'estensione di circa 1.800 km², con un'altitudine...