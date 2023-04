Le vocali in parte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vocali in parte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AE

Significato/Curiosita : Le vocali in parte

Femminili classificate in tipi di voce. le corde vocali sono talvolta chiamate "vere pieghe vocali" per distinguerle dalle "false corde vocali" note come pieghe... Le varianti diacritiche includono , , , , æ`, æ`, æ^, æ^, , , æ~, æ~. nel latino classico, la combinazione ae denota il dittongo ae, che aveva... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

