Vino per dessert - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vino per dessert. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MOSCATO

Significato/Curiosita : Vino per dessert

Docg - è un vino da dessert bianco frizzante moscato passito docg - è un vino da dessert bianco frizzante cortese passito doc - è un vino da tavola bianco... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi moscato (disambigua). il moscato è una famiglia di vitigni, a bacca bianca o a bacca nera, da... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

Sapore acre di vino o formaggio deteriorato; L ottimo vino bianco ora denominato Friulano; L ottimo vino bianco ora denominato Friulano; Un vino veronese; Gesù vi mutò l acqua in vino ; dessert filippino detto anche lumpia di banana; Un dessert che può essere a tronco di cono; Un vino da dessert ; Quella fiottante è un dessert della cucina francese; dessert morbido come crème caramel o bavarese;