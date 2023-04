Una città sul Reno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una città sul Reno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BONN

Significato/Curiosita : Una citta sul reno

città più importanti sul reno si trovano basilea (svizzera), strasburgo (francia), colonia, düsseldorf (germania) e rotterdam (paesi bassi) il reno nasce... bonn (afi: /bn/; in passato italianizzato in bonna) è una città extracircondariale di 331 885 abitanti della germania situata al centro dell'europa, nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

