Tessuto da accappatoi - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : SPUGNA

Significato/Curiosita : Tessuto da accappatoi

accappatoio un accappatoio è un capo di abbigliamento di materiale tessile, che viene generalmente indossato per asciugarsi dopo la doccia o un bagno in... E la spugna suberites domuncula, che si accresce sulla conchiglia di gasteropode utilizzata come protezione dal paguro; in questo modo la spugna trae... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

